Les Intéristes ont mis fin à trois revers consécutifs. Le score était de 5-1 au repos. Soussou Jamart (8), Hubeaux (2) et Gilson ont alimenté le marquoir.

Nationale 3BMt/March. 4 – Jemeppe 4

Privés de Carmanne, les Sambriens, avec Mélotte entre les perches, ont arraché le partage grâce, entre autres, à J.-L. Fabris, Mélotte, Taouchant et Ren. Warnier.

Florennes 13 – Piéton 8

Toujours orphelins de Helson, François, Fraiture et Kinif, les Aviateurs déploraient les défections de M. Delcourt, malade, et du gardien Ninnin, retenu par son activité professionnelle. Avec Vasilakis dans les buts, les Florennois passaient une première mi-temps compliquée (0-2, 2-3, 3-4, 4-5 et 5-6). En seconde période, un Zingle des grands soirs réveillait l’équipe. Les buts locaux ont été inscrits par Zingle (4), Collinet (3), A. Delcourt (3), Cheront, Jadoul et un autogoal. Les Florennois font la bonne opération leurs concurrents directs étant contraints au partage.

La Hestre 4 – Sambreville 2

"Une très mauvaise prestation et une défaite logique", concédait le joueur-entraîneur namurois Dylan Boucha. Menés 2-0 au repos, les Sambrevillois concédaient le troisième but dès la reprise (3-0) avant d’évoluer avec un gardien volant (4-0). En fin de match, Noël sauvait par deux fois l’honneur visiteur (4-2).

Loyers 7 – Pont-de-Loup 7

"Un bon point face au leader ! Nous aurions pu en prendre deux comme zéro. Nous avons stoppé notre spirale de défaites", précisait le coach local Nicolas Nellis. Les Borussen ont mené 4-1 avant d’égaliser en toute fin de rencontre (7-7).

Nationale 3CMont 1 – Anhée 5

"Nos invités avaient envie de gagner le derby. Nous n’avions pas envie de jouer. Je n’avais pas de groupe. J’avais des individualités. La mentalité de certains me fait peur. Je me pose des questions pour la suite de la saison. Si je dois évoluer avec des jeunes et des éléments de la P2, je le ferai", prévenait le T1 local Didier André. Devant une toute grande foule, les Mosans se sont détachés avant de contrôler leurs hôtes. "Nous avons géré le derby de façon très mature et efficace", se réjouissait le capitaine et triple buteur Justin Dubois. V. Dubois et Jacquet sont les autres buteurs visiteurs. Dechamps a sauvé l’honneur (1-3, 38e).

Gedinne 5 – Etalle 8

"Une défaite logique, car nous avons très mal joué", reconnaissait le CQ local Bastien Grislain. Le repos était atteint sur un score de parité (3-3). Grimonprez (2), Pisvin, Severin et Sohy ont inscrit les buts locaux.