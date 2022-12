Jonathan Mulolo champion d’Europe en style Shotokan

C’est une belle carrière qui se poursuit. Le karatéka namurois Jonathan Mulolo a conservé son titre européen – conquis en 2019 – de style Shotokan ce dimanche à Zurich (Sui), moins de trois mois après être monté sur le podium du Mondial à Liverpool (Angleterre) le 12 septembre. À 28 ans, l’aîné de la fratrie Mulolo a bel et bien relancé une carrière au plus haut niveau après l’avoir un peu mise de côté pour des raisons professionnelles (il est consultant chez Deloite) et à la suite d’une blessure. Et cela bien qu’il soit resté particulièrement affûté pendant ces trois années.