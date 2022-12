Première victoire cinacienne depuis un mois et de quelle manière ! Les Bleus ont démarré très fort la rencontre et menaient déjà 0-3 après 8 minutes. Jérôme Claude s’est offert un triplé quand Tom Antoine et Louis Lambrechts signaient un doublé.

Les hommes de David Maucq s’imposent haut la main chez le dernier de la série et le T1 David Maucq aura peut-être des choses à redire sur les trois buts encaissés, dont un sur penalty.