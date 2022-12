Arbitre: Martinez-Anes

Cartes jaunes: Kabeya, Becquevort, Lambert, Piret.

Carte rouge: Gahouchi (2 c.j., 94e).

Buts: Gahouchi (1-0 pen., 63e), Fernémont (1-1 pen., 90e).

TAMINES: Aromatario, Leemans, Piret, Charlier, Boukamir, Boudar (81e Basile), Bulfon (60e Martinelli), Kabeya (60e Gahouchi), Lamort (70e Mwemwe).

MONCEAU: Lazitch, Lissens (75e Tamoh), Kitoko, Bodson (80e Brabant), Fernémont, Samouti, Béfahy, Prestifilippo (65e Dehont), Steens, Mucci, Lambert.

La première période entre les deux formations est relativement fermée. Seule une frappe lointaine de Kitoko oblige Aromatario à se détendre. Il faut attendre les entrées de Gahouchi et Martinelli à l’heure de jeu pour que cette rencontre soit lancée. Quelques minutes après sa montée, Martinelli effectue un solo dans le rectangle adverse avant d’être fautivement touché au mollet. Gahouchi transforme le penalty via une latte rentrante (1-0). Après l’ouverture du score taminoise, la dernière demi-heure se caractérise par beaucoup de duels et de tensions. Mais les deux équipes restent bien en place sans concéder d’occasions.

À la 90e, un centre venu de l’aile droite de Monceau arrive au second poteau vers Fernémont, mais Boukamir fait écran. L’arbitre estime que le capitaine taminois fait obstruction et donne un penalty. Fernémont, ex-taminois, prend Aromatario à contre-pied et égalise en toute fin de match (1-1) ! Les esprits s’échauffent à nouveau et Gahouchi récolte sa seconde carte jaune. Mais Tamines n’a pas dit son dernier mot: dans le temps additionnel, Lazitch réalise un triple arrêt extraordinaire pour offrir un point aux siens. Un match nul frustrant pour les hommes de Balog qui peinent à s’imposer depuis le 13 novembre, lors du premier match de l’entraîneur hongrois sur le banc des "Alloux".

« Je retrouve mon style de jeu »

"Je suis content de ma prestation, explique le Taminois Francesco Martinelli. Je commence à retrouver mon style de jeu. Jouer en 9, ce n’est pas mon poste mais si le coach a besoin de moi à cette place-là, je suis à sa disposition. Aujourd’hui, c’est dommage que l’on perde deux points à la maison. S’il y avait penalty sur moi ? Oui, il me touche le mollet et on l’a entendu".

« On reste accroché au wagon »

"On prend ce point comme une victoire, mais il est mérité, souligne Anthony Mucci, le joueur de Monceau. On ne leur a pas laissé beaucoup d’occasions. Concernant les deux penaltys, ça va vite mais selon moi, il n’y a pas penalty des deux côtés. On reste accroché au même wagon, on veut se sauver le plus rapidement possible. On doit s’adapter à cette série complètement différente de la P1 ".