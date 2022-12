Rhisnes se méfie de la bonne surprise naninnoise

Pour ne pas rentrer bredouilles de leur déplacement, les Mauves naninnois devront afficher le même contrôle qu’à domicile contre Malonne. Mais le mentor Stéphane Decraux n’est pas rassuré. "Notre déplacement à Rhisnes ne sent pas bon. Parce que ce déplacement ne nous a jamais réussi, et au regard de notre effectif actuel. En effet, nous sommes privés, depuis un mois, de nombreux éléments. Joachim Coucke, Amaury Hermand, Samuel Mary, Gailord Pinchart et Adrien Saremans sont absents. Et, depuis Malonne, Denis Baugniet s’est ajouté à la liste." Dans de telles circonstances, les Naninnois signeraient à deux mains pour un partage.