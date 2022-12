Ohey se méfie du Condrusien

"On rencontre une grosse équipe, le Condrusien propose un beau jeu et il se peut que des joueurs provenant de P1 descendent leur donner un coup de main. C’est donc un beau choc en perspective. On a plusieurs absents: Dejasse, Bortolin et Renoir sont blessés et Dechanet est suspendu. En prenant compte de tous ces facteurs, j’espère prendre au minimum un point" analyse Vivian Delhalle, le coach d’Ohey. Du côté du Condrusien, Yves Vancraen sait que la rencontre sera compliquée. "Ohey est une équipe avec beaucoup d’expérience, ils sont invaincus et je pense qu’ils voudront le rester jusqu’à la trêve. Ma ligne d’attaque ne sera pas présente ce dimanche: Scheiff est blessé jusqu’au minimum la fin de la saison, Croibien, Kola et Vestens sont aussi absents. On ne part pas favori mais on va faire de notre maximum pour essayer d’arracher un résultat à cette belle équipe d’Ohey."