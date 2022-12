L’adversaire le moins solide d’ici la trêve pour les Ladies

Boom – Namur (s. 20 h 30)

Après leur large victoire en Coupe face à Charleroi mercredi, les Namuroises abordent le déplacement à Boom remontées à bloc. "Nous traversons une bonne période, mais nos derniers matchs étaient relativement faciles, avec tout le respect que nous devons à nos adversaires. Nous avons pu nous permettre de rapides envolées au score et nous avons pu travailler sereinement durant quinze jours. On a vu de la progression, plus de constance, et nous avons développé plus de profondeur de banc ces dernières semaines", commente Lionel Dorange. "Boom est un adversaire plus costaud, un concurrent direct pour le haut du tableau. Il y a un très bon coach en face, en la personne de Philip Wolk, et des joueuses de haut niveau." Les Flandriennes peuvent notamment compter sur Sam Van Buggenhout, Ashlyn Herlihy et Habibatou Bah pour alimenter le marquoir. N’ayant pas disputé les trois derniers matchs des Phantoms à cause d’une blessure au mollet, difficile de savoir si l’Américaine Jaelencia Williams sera en tenue. "Nous avons sérieusement préparé la rencontre, en partant du principe qu’elles seront au complet. Nous avions gagné un match amical contre elles en début de saison mais nous ne pouvons pas le considérer comme une référence, puisqu’il manquait les joueuses étrangères des deux côtés." Les Namuroise sont privées d’Abigail Asoro (entorse).