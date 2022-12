Des Aischois déforcés mais déterminés

Un deuxième derby namurois à l’affiche ce week-end pour Aische, une semaine après le déplacement à Onhaye qui s’est terminé sur un nul satisfaisant (1-1) malgré un noyau pour le moins décimé. Mais le coach ne se cache pas derrière cette excuse. " Non, car les remplaçants font le boulot, ils répondent présents. Et j’espère que ce sera encore le cas samedi soir ". Et cela malgré une nouvelle pluie d’absents ou d’incertitudes. Sans Dethier et Choisez sur le front d’attaque, cela ne sera guère évident. " On va devoir serrer les rangs jusqu’à la trêve lors de ces trois derniers matches. Les organismes commencent tout doucement à souffrir . " Aische a inscrit cette saison quatre fois (!) plus de buts que son adversaire (29/7) et se présentera dès lors favori face aux Fagnards. " Couvin, c’est un bloc assez bas dont il faudra se méfier mais nous jouerons pour la victoire avec en ligne de mire, cette deuxième tranche. Il est toujours bon de se fixer un challenge ", conclut Jérôme Patris.