Ciney veut rebondir chez le dernier

Avec une unité prise sur dix-huit, le dernier bilan comptable des Cinaciens est loin d’être satisfaisant. Pourtant, il n’y a pas péril en la demeure et David Maucq espère que ses joueurs pourront se relancer lors du court déplacement à Marche pour affronter la lanterne rouge, Durbuy. "Quoi qu’il arrive, il faut gagner pour se donner de l’air. Nous avons encore sept points d’avance sur le premier descendant. Un avantage de dix unités serait idéal avant d’aller à Herstal la semaine prochaine. Nous allons donc tout faire pour remporter ce match à Durbuy." Une équipe dont se méfie David Maucq. "Nous analysons et allons voir chaque adversaire. On ne peut donc pas dire que Durbuy soit un inconnu pour nous, mais il faut avouer qu’avec les nombreux changements que connaît cette formation, qu’elle est très difficile à lire. Cependant, je sais qu’il y a des qualités individuelles dans ce groupe." Malgré son classement, Durbuy a des atouts. "Ils ne sont jamais dépassés et ne perdent pas sur des scores larges. Je m’en méfie donc mais nous voulons prendre encore un maximum de points avant la trêve. Avoir une vingtaine de points avant les fêtes nous permettrait de voir l’avenir sereinement et, j’estime qu’avec 28 points, nous serons sauvés en fin de saison." Avec le retour de Otte, Ciney va récupérer un atout non négligeable.