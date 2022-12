Seul rescapé namurois de la coupe AWBB, Ciney se mesure à la redoutable équipe de Huy au stade des quarts de finale. Étant donné que les deux noyaux présentent de sacrées individualités et se montrent en grande forme, cette affiche s’apparente à une finale avant la lettre.

"Je ne vais pas dire le contraire, nous aurions préféré rencontrer Huy plus tard dans la compétition, admet la meneuse condrusienne, Anne-Laure Mazuin. Nous aurons tout de même l’avantage de recevoir à la maison. Quoi qu’il en soit, nous devons prendre ce match comme une finale, et pas à la légère puisque les Hutoises ont une revanche à prendre, suite à notre victoire sur elles en championnat (64-51). Même si nous nous trouvons de mieux en mieux, nous connaissons malgré tout des hauts et des bas au cours d’une partie. Ce soir, nous devrons l’éviter au maximum. Sinon, cela nous portera préjudice."

Marteau impressionnée par le collectif cinacien

Comme son adversaire du soir, Huy carbure à plein régime et truste les premières places au sein de l’élite régionale. De quoi se donner des espoirs de qualification. "Il est vrai que nous sommes bien classés, mais nous restons sur deux prestations mitigées, précise la Hutoise et ex-cinacienne, Alycia Marteau. Certes, on s’en sort victorieux mais on se met trop en difficultés. Cette rencontre est donc le bon moment pour montrer plus d’assurance, d’autant que nous avons une revanche à prendre. Ce jour-là, nous avions manqué de réussite et de combativité, alors que Ciney avait livré, selon moi, son meilleur match. La force de Ciney ? Son collectif. Il possède un gros noyau: aucune différence ne se remarque dès qu’un changement s’effectue. Nous devrons alors nous serrer les coudes en défense en permanence."

Les deux formations devraient aligner toutes leurs forces vives.