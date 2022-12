« Travailler la technique des virages »

Mais le tracé anseremmois ne sera pas dénaturé. Le parcours va rester roulant. "Quand j’ai été le dessiner, les prairies n’étaient pas trop boueuses, le sol n’est pas trop humide, poursuit David Hottias. Il n’y aura pas d’escargot sur cette édition. Et je n’ai pas prévu de mettre des planches. Vu le profil, cela va rester roulant. Mais il y aura de nombreuses chicanes. Je travaille sur les relances et l’apprentissage des virages, notamment pour les plus jeunes, qui auront un parcours séparé de celui des plus grands."