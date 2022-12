Après son important succès à Pepinster, les Loyersoises peuvent réaliser une nouvelle fois la bonne opération en bas de classement face aux Bruxelloises et leur large noyau.

"On ne sait jamais quelles filles vont être alignées sur les dix-huit disponibles, avance le coach Nicolas Rassart en parlant de son adversaire du jour. Mais qu’importe, on doit se préparer à affronter une équipe qu’elle soit six ou dix filles, et jouer la gagne au maximum."

Les Loyersoises s’aligneront avec un noyau namurois presque au complet. Seule Frocheur sera reprise en P1 et donc absente dimanche matin.

Braine B – Boninne B (s. 17 h)

Les Boninnoises sont déforcées pour ce duel au sommet entre les deux cadors toujours invaincus dans ce championnat. "Gilliard a été opéré ce jeudi et Lemaire est out pour samedi, souffle le coach Germain Fivet. De plus, avec la grève des chemins de fer, peu de filles étaient présentes ce mercredi à la séance." Une rencontre importante avec du monde qui est attendu dans la salle brainoise. "C’est chouette de vivre de tels matches. Maintenant, nous n’avons pas la pression non plus, nous ne jouons pas la montée, nous avons déjà une R1."

Profondeville – Prayon (d. 14 h)

Après sa belle prestation à Braine, les Mosanes veulent renouer avec le succès face à Prayon. "Une équipe que je connais peu, avoue l’entraîneur profondevillois, Jordan Mouchart. M ais si nous reproduisons notre match de Braine, je suis confiant. J’avais dit aux filles de finir le premier tour avec 6 victoires, nous en sommes à 5. L’objectif est presque rempli, on y est tout proche."