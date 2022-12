MEUX: blessés: Chauviaux, Cloots, Delcorps, Fillée, Soleil.

"Cette saison, nous n’avons encore jamais évolué à domicile en soirée, précise le T1 local Dany Verkamer. Le président avait envie d’essayer la formule. Nous avons pour objectif de signer les meilleurs résultats possibles lors des trois dernières rencontres avant la trêve. Sur base de la forme actuelle du groupe, cela me semble possible. Nous donnons l’impression d’être en constante progression. Mais prudence, un derby est toujours particulier."

À noter que Thomas Thibou quitte ses fonctions de T2 pour devenir l’entraîneur de Taviers (P3A).

« On a bien récupéré »

"Face aux voisins de Grand-Leez, une équipe aux rouages bien huilés, ce derby s’annonce difficile et engagé, pronostique Claudio Batatinha. Suite au week-end de Coupe, nous étions au repos et cela nous a permis de bien récupérer. Et cette fois, face à une équipe du top de l’élite, j’espère que la pièce va tomber de notre côté, peut-être sur un détail en notre faveur. Et il n’y aura pas besoin de motiver les joueurs outre mesure."