Alors que l’équipe féminine se rendra à Tchalou B, les messieurs du club namurois auront droit à un duel au sommet au Steengoed Arena de Maaseik, face aux leaders de la nationale 3 A. Un déplacement qui, voici un peu plus d’un an, avait vu Timothé Boonen et ses équipiers créer un authentique exploit en s’imposant 2-3 chez les Limbourgeois. "Oui, je m’en souviens très bien, confie l’attaquant au" 4 ". C’était la première fois que j’allais jouer dans cette grande salle. C’était impressionnant. Ils étaient plus haut que nous au classement et il nous manquait des joueurs. On n’avait pas d’opposite, notamment. On n’était donc vraiment pas favoris, mais l’envie de gagner était présente et, au fur et à mesure du match, on s’est rendu compte qu’il y avait moyen de gagner. Et on est allé chercher la victoire. Un des meilleurs moments de la saison, faite de hauts et de bas. Là, c’était un moment très haut."

Si le groupe confié à Jeff Didembourg a reçu l’apport de quelques solides renforts, les contours du noyau adverse semble ne pas avoir trop changé, selon ce qu’en sait le numéro 9 namurois. "J’ai vu deux ou trois vidéos de leurs matchs et j’ai remarqué que l’opposite et le passeur étaient les mêmes que l’an passé. Les changements ne doivent donc pas être nombreux de leur côté. Par contre, ils affichent le maximum de points après neuf matchs (NDLR: et seulement cinq sets perdus). Cela situe leur valeur. Mais je pense qu’on a les armes pour les embêter. D’ailleurs, si tout le monde évolue à son meilleur niveau, on peut aller chercher toutes les équipes, dans ce championnat. On sera malheureusement privés de deux éléments importants de notre six de base, notre opposite Lucas Evrard et un central, Antoine Baucher, absents pour raisons privées. Mais c’était pareil l’an dernier et on sait ce qui est arrivé. Pourquoi ne referait-on pas le même coup cette saison ? Des équipiers sont là pour reprendre le flambeau. En tout cas, moi, j’y crois. Et je pense que tout le monde y va pour se battre à fond."

Cinq fois en cinq sets

Deuxièmes à neuf longueurs (mais avec un match de moins), les Namurois se sont fait les spécialistes des matchs conclus au tie-break (cinq, dont le dernier s’est soldé par la seule défaite concédée). "On aurait dû en gagner certains 3-0 ou 3-1. Et, face à Herstal, on menait 2-0. C’est dommage, ces quelques points perdus. Mais avec sept victoires en huit rencontres et une deuxième place, notre bilan n’est pas mal du tout. On ne s’était pas fixés d’objectif précis, car on repartait avec quelques nouveaux joueurs et on ne connaissait pas trop les équipes de cette série. Le minimum, c’était le maintien et il devrait être rapidement entériné. Pour le reste, on dispute chaque match pour le remporter. On verra, après ce sommet et la trêve, si on peut se concentrer sur la deuxième place, peut-être synonyme de tour final. Et voir ce que le comité en pense, car il faut que cela s’accorde avec son but de formation", précise le Wépionnais, qui fêtera ses 20 ans dans quelques jours. "J’ai commencé le volley au Bemana. Vers l’âge de 10 ans, je suis parti quelques années à Gembloux, quand mon père a déménagé dans cette ville, avant de revenir à Namur. J’ai fait une saison à Waremme en double affiliation, durant mon année de rhéto. Mais avec mon entrée à l’université, ce n’était plus possible. Je suis en bac 3 médecine et, comme c’est à Namur, cela me permet de combiner les deux." Et avec une réussite certaine !