Jambes et Sambreville sur le podium

Autre club, autre motif de satisfaction: le J.C. Sambreville a également arraché un podium à Visé grâce à son équipe féminine. Dans une D1 régionale dominée par le Top Niveau Tournai, il n’a finalement manqué qu’une victoire individuelle au jeune groupe d’Arnaud Collignon pour passer devant le J.C. Mons et prendre la 2e place de leur division. De quoi envisager les prochains interclubs avec optimisme.

Le Namurois privé de podium pour presque rien

Côté masculin, le bilan de cette édition 2022 des interclubs a été un peu plus maigre. Et ce, bien que quelques équipes soient parvenues à s’approcher du podium.

Terminant respectivement 4e et 5e de la D3B régionale, le J.C. Namurois et, dans une moindre mesure, l’Inter Gembloux-Wavre ont été devancés de peu par le J.C. Ittre dont le départ en boulet de canon lui a assuré la médaille de bronze… pour deux victoires individuelles.

Versée en D1 régionale, l’équipe A du Gishi Jambes n’a pas non plus à rougir de sa prestation d’ensemble même si Thorgal Auspert et ses partenaires auraient sans doute préféré se mêler un peu plus à la bataille pour le titre. Un constat que partage sans doute la seconde formation du Gishi, également 5e en D3C. Un peu plus loin dans le classement final, les équipes de Sambreville (D1 et D3A), Florennes (D1 et D3B), Saint-Denis (D3B) et Sen No Sen Andenne (D3C) bouclent les interclubs dans le ventre mou, entre la 6e et la 11e place. En attendant, sans doute, de pouvoir faire mieux lors de la prochaine édition, en 2023.