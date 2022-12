20-12, 11-19, 18-13, 6-16.

CINEY: Mazuin, Beguin 6, Ernoux 11, Van Meerbeeck 10 (1x3), Vanhorsigh 2, Delire 14, Bechoux 8, Laurant 4, Medjo.

HUY: Ronveaux 8, Crélot 21 (4x3), De Keyser 5, A. Marteau 4, L. Marteau 5 (1x3), Baggio 9, Bastin 6, Renard 2.

Pour surprendre son vis-à-vis, Huy instaure d’entrée une zone, plutôt inefficace puisque Ciney trouve aisément l’accès à l’anneau (9-2, 3e). Sans plus tarder, les visiteuses modifient leur défense, à profit pendant deux minutes (11-7) avant que les Bleues, sur base d’une défense tenace, récupèrent quelques ballons pour s’en aller en transition. C’est 20-12 à la 10e.

Bien en place, Ciney est subitement bousculé. En effet, les Hutoises haussent le ton en zone arrière, avant de s’imposer physiquement sous l’anneau (22-22, 16e). Ciney laisse passer l’orage et se rassure ensuite par l’intermédiaire de Bechoux, en patronne. C’est 31-31 à la mi-temps.

À son tour, les Cinaciennes mettent en place une zone, qui donne meilleur résultat. En effet, elles déstabilisent le jeu de l’Union pendant que Van Meerbeeck et Ernoux alimentent le marquoir (45-37, 27e). Elles ne parviennent toutefois à se détacher complètement. C’est 49-44 à la 30e.

À l’entrée du dernier acte, Huy connaît un coup de chaud et revient rapidement au contact (49-49, 32e). À partir de ce moment, l’enjeu se fait ressentir. L’engagement physique est tellement présent que le jeu en pâtit. Les deux équipes ont toutes les peines à finir. Quand Crélot plante une bombe (50-56, 38e), Huy croit avoir fait le plus dur. Delire ne l’entend pas de cette oreille et réduit l’écart en moins d’une minute (55-56). Après deux lancers convertis par Ronveaux, Ciney a l’occasion d’accrocher la prolongation mais la possession est mal exploitée. Huy peut exulter, il a sa revanche.