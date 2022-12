Garnier: « Je voulais vraiment un maillot ! »

Ce tricolore, il l’a bien ramené à la maison, chez lui, à Rochefort, puisqu’il s’est imposé dimanche sur le parcours athlétique de Flémalle. "J’en suis fier, se réjouit Thomas Garnier. Je n’étais jamais monté sur un podium du championnat de Belgique et voilà que j’y décroche la victoire. Je me savais en forme, je sentais que je pouvais y viser quelque chose."

Mais encore fallait-il que les jambes répondent directement sur le circuit liégeois. "J’ai adopté ma tactique habituelle, celle de partir fort directement, détaille encore le spécialiste des labourés. Je suis parti assez rapidement, car je savais que Jo Pirotte, qui se classe deuxième de cette épreuve, est assez lent au départ mais qu’il termine toujours fort les courses. J’ai su creuser un écart d’une quarantaine de secondes. C’était assez stressant, mais il y avait une bonne vue générale sur le circuit et je pouvais facilement voir mon avance par rapport à mes adversaires. Je pouvais bien analyser la distance, voir si je gagnais ou si je perdais du temps. Je pense avoir bien géré mon effort sur ce circuit assez technique. Il était assez boueux, mais sans que cela nécessite des changements de vélo réguliers. J’ai fait toute l’épreuve sur le même."

« Je veux en profiter »

A-t-il été surpris de s’imposer ? "Oui, quand même, répond-il en toute sincérité. Je savais que je pouvais espérer un bon résultat, mais de là à jouer la victoire sur un championnat de Belgique, c’est fort. Après ma grande déception du championnat de Wallonie, auquel je n’avais pas pu prendre part à cause d’une maladie, je voulais vraiment décrocher un maillot. C’était donc fort de l’obtenir sur le National, et encore plus de m’imposer sur un championnat de Belgique organisé en Wallonie !"

Ce maillot va avoir des conséquences sur la suite de sa saison. "D’habitude, je coupe au début du mois de janvier afin de reprendre ensuite ma préparation pour la saison de mountain-bike. Mais là, j’ai envie de profiter de mon maillot de champion de Belgique. Je vais donc continuer la saison de cyclocross. Je vais comme prévu terminer le Challenge Henri Bensberg (NDLR: dont il est leader ; il étrennera donc sa tunique tricolore dimanche à Hélécine) et j’irai plus en Flandre et à l’étranger en janvier. Je prendrai un peu de retard par rapport au VTT, mais je veux profiter du maillot !"