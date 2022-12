Erpent et Fraire sur leurs gardes

Profondeville B étant qualifié suite au forfait de Mariembourg B, ainsi que Malonne qui a défait Éghezée mercredi soir (76-79), la suite des huitièmes de finale débutera ce samedi dès 17 h 45 avec l’affrontement entre Belgrade C, leader en P2A, et Erpent. "Comme nous allons nous mesurer à une grosse P1, cela nous permettra d’encore évoluer et de continuer notre objectif de formation des jeunes, précise le coach belgradois Stéphane Plumier, remplacé pour l’occasion par Didier Thémans. Ce n’est que du bonus pour nos joueurs."