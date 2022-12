Beez change son style de jeu

Échouant toujours de peu à plusieurs reprises ces derniers temps, Beez demeure bloqué à trois succès et recule au classement. Il est temps de briser cette spirale infernale. "Il faut conjurer le sort chez la jeune formation de Ninane, espère le coach, Didier Prinsen. Pour y parvenir, à nous de modifier notre façon de jouer, en optant pour une défense de zone et en tournant davantage le ballon par exemple. Malheureusement, je devrai me passer de Borlon, touché à la cuisse, pour au moins six semaines. En revanche, Van Hamme pourrait annoncer son retour. Sa présence serait précieuse puisque le capitaine, et sage de l’équipe, est amené à apporter plus de sérénité au sein du groupe et sa taille."