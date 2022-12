Antoine Jamin est toujours bien là !

Antoine Jamin est toujours bien affûté. Le coureur de Walcourt a de nouveau brillé, le week-end dernier, sur la scène internationale. Avec deux podiums décrochés sur deux épreuves classées en catégorie 1 dans le calendrier de l’Union Cycliste Internationale. Samedi, il s’est classé deuxième de l’épreuve de Gernelle, à sept petites secondes du vainqueur. Et dimanche, il a terminé troisième du cyclo-cross de La Grandville. " Je me sentais vraiment bien en forme samedi , raconte cet affilié à la formation BH Wallonia MTB Team. J’ai raté de peu la première place, à cause d’une petite erreur dans le dernier tour. Le lendemain, par contre, j’étais beaucoup moins bien. J’ai mal dormi et je me suis réveillé avec un état grippal. Cela allait quand même. Je me suis donc aligné et je suis content d’avoir su aller chercher la troisième place. "