Une équipe B qui fait aussi honneur au club d’Anhée

Ses protégées ont fait le plein de points lors de toutes les autres rencontres à leur portée. "On a quand même failli perdre un point à Gembloux, voici deux semaines. Pour le reste, Anhée A et Romedenne sont largement au-dessus et on n’a pas encore affronté Jemeppe et Tellinam. Au début, on visait le maintien, avant de voir éventuellement plus haut. Et, vu les premiers résultats, je pense qu’on peut essayer de s’implanter entre la 3e et la 6e place."