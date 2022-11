Stéphanie Ernoux: apprendre à « jouer » à la course à pied

Pourtant, ce n’était pas gagné. Si Stéphanie aime "jouer" au basket, elle détestait se battre contre elle-même. "J’ai commencé à courir lorsque j’étais à l’UCL, en 2e BAC en sciences de la motricité, dans l’option triathlon. Je préférais me battre pour un ballon, pour un panier. On dit “jouer au basket”, mais on ne “joue pas à la course à pied “. Pourtant, j’ai découvert que j’étais capable de me surpasser. Et puis, durant le Covid, avec ma meilleure amie, qui court beaucoup, on a commencé à se challenger un peu. L’an dernier, à la sortie de la crise sanitaire, je suis partie vivre deux mois sur l’Île de la Réunion. J’ai beaucoup fait de randonnées et je me suis améliorée en cap’. Tout l’été, à mon retour, j’ai commencé à faire les trails de la région et à gagner. Et forcément, quand on gagne, on se prend facilement au jeu."