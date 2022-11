27-7, 29-11, 22-12, 16-11.

NAMUR: Wilson 19, Matthys 2, Defosset 8, Hucorne 2, Dossou 6, Saucin 13, Rupnik 4, Boosten 8, Vaughn 22, Carpréaux 10.

SPIROU LADIES: Hermans 3, Baeskens 4, Samsam 2, Vandewattyne 4, Muylaert 6, Mense 5, Hering 12.

Malgré l’ouverture du score par les visiteuses, Namur semble déterminé à imposer sa loi sur le parquet du Hall Octave Henry. Wilson, bien servie à l’intérieur, fait mal au Spirou Ladies et le marquoir indique déjà 10-2 après moins de trois minutes, forçant Fabien Muylaert à demander un temps mort précoce. Les Namuroises défendent haut et obligent les Carolos à prendre des mauvais tirs. Si Hering se démène offensivement, la réussite est du côté des locales. Namur se déchaîne en transition et une faute antisportive de Mense provoque de premiers signes d’énervement sur le banc des visiteuses (25-4 après 7'30"). Le reste du premier quart-temps sera moins faste, les nombreux tirs extérieurs tentés de part et d’autre ne faisant pas mouche. Namur mène 27 à 7 après dix minutes. La seconde période reprend de manière plus équilibrée. Charleroi est plus efficace mais laisse toujours des trous béants derrière, dans lesquels les Namuroises s’engouffrent sans demander leur reste (41-16 après 16 minutes). Marjorie Carpréaux se balade dans la défense carolo et sert parfaitement ses intérieures, Vaughn en tête. À la faveur d’un passage en défense de zone et du retour de ses titulaires sur le terrain, Namur creuse davantage l’écart pour rentrer aux vestiaires avec près de 40 points d’écart (56-18) !

Les Carolos combinent mieux offensivement face à la zone namuroise mais les joueuses locales font de même et continuent à creuser l’écart (70-24, 25e). Les joueuses du Spirou Ladies se battent et se projettent en contre-attaque sans réel impact sur l’évolution du score, finissant difficilement leurs actions. C’est 78-30 avant d’entamer les dix dernières minutes du match.

À l’instar du second quart, José Araujo redémarre avec un cinq très jeune, chapeauté par "Marjo". Les Namuroises se font hésitantes offensivement avant que Defosset puis Saucin règlent la mire (85-39, 35e).

Muylaert ne convertit pas un superbe mouvement offensif carolo, et l’intensité du match descend d’un cran pour les dernières minutes du match. Les Namuroises alourdissent encore le score : 94-41 au coup de sifflet final. Elles affronteront Braine ou Boom en demi-finale.

Un match au mauvais moment pour Charleroi

Si le Spirou Ladies a très mal commencé la rencontre, Fabien Muylaert n'a pas manqué de souligner la seconde mi-temps proposée par ses joueuses: "Notre alternance en défense après la pause a permis de perturber un peu nos adversaires. Nous avons même eu quelques contre-attaques. Je ne comprends pas pourquoi, alors que les deux équipes voulaient bien reporter la rencontre, on nous oblige à jouer fin novembre. Nous n'avons pas eu une préparation optimale avec deux blessées et deux joueuses qui n'ont qu'un entrainement dans les jambes. On doit adapter l'intensité à l'entrainement avec notre effectif réduit et compter sur les renforts de R1. Elles en veulent mais c'est compliqué de se préparer."

Émilie Saucin, auteure de treize points ce soir, a relevé la belle prestation collective de Namur: " On a pris les adversaires au sérieux, même si on savait que ça n'allait pas être la rencontre la plus compliquée de la saison. La trêve a fait du bien et recommencer par un match comme celui-ci était idéal. On a pu travailler des deux côtés du terrain et tout le monde a pu jouer. Je sens une bonne dynamique dans l'équipe et on espère faire un bon match à Boom. Ce sera plus compliqué qu'aujourd'hui, d'autant qu'Abigail s'est blessée cette semaine.