Namur attend le Spirou Ladies de pied ferme

Le public du Hall Octave Henry peut donc s’attendre à voir un Namur féroce monter sur le parquet. Sans match officiel depuis leur superbe victoire à Dudelange, les Namuroises ont pu recharger les batteries, tout en continuant à travailler. "Abigail, Eva et Hildur étaient en sélection, mais nous avons eu le temps de repeaufiner nos systèmes avec le reste du groupe. La pause a fait du bien, moralement et physiquement , après un début de saison très intense, commente le bras droit de José Araujo. Au rayon des bonnes nouvelles, Clarisse Davreux fait tout doucement son retour, même si elle devra encore attendre jusque janvier pour reprendre à fond."

Charleroi sans Cambioli

"Disputer ce quart de finale en semaine ne nous arrange pas. Malheureusement, il n’y avait pas moyen de faire autrement, à partir du moment où la Fédération impose de jouer en décembre et où aucune autre date n’était disponible, en raison du calendrier de Namur en coupe d’Europe, de l’impossibilité de remettre un match de championnat, puis de la trêve des confiseurs", regrette Fabien Muylaert, en rappelant que Marion Baeskens-Charlier et Sarah Vandewattyne ont mis à profit la trêve de l’équipe nationale pour soigner quelques bobos. "Les deux seront présentes, mais avec un seul véritable entraînement dans les jambes. Point de vue rythme, ce n’est pas l’idéal. De plus, Valentine Cambioli est à l’étranger, avec l’école. Mais cela ne nous empêchera pas de donner le maximum, ne serait-ce que pour préparer la suite de la semaine." En effet, les Ladies embrayeront avec la venue à la Garenne de Waregem samedi et un quart de finale de coupe AWBB le lendemain.