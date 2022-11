Une Corrid’Heure illuminée

"Et beaucoup ont encore joué le jeu !, s’enthousiasmait Marjorie Van Poucke. Tout comme d’ailleurs les riverains. Lorsqu’on les a contactés pour leur faire savoir que l’événement serait reconduit, ils nous avaient dit que l’on pouvait compter sur eux ! Certains ont joué de la musique, ont fourni l’électricité, d’autres ont tenu le bar… Nous ne pouvons que les remercier. C’est motivant de voir l’engouement que cette épreuve suscite !"

La boucle avait été légèrement modifiée au départ, ceci afin d’éviter l’engorgement constaté l’année dernière. "Et au niveau de l’ambiance nous avons essayé de mettre le paquet: des tambours de marche, une fanfare, une pluie de bulles de savon… Le syndicat d’initiative avait pris des allures de discothèque ! Nous voulions à nouveau créer une chouette ambiance et je crois, d’après les échos recueillis, que nous y sommes parvenus."

La barre des 300 participants a été franchie: ils étaient 128 à avoir fait quatre boucles, 182 à en avoir fait deux. Le vainqueur sur le 10 km est le même que l’an dernier: Pierre Lambin. Une deuxième victoire en quelques jours après la course du château de Monceau-sur-Sambre.

"L’année dernière, je m’étais bagarré avec Romain Dumoulin mais cette fois il y avait moins de concurrence, lance-t-il. J’ai démarré avec les coureurs du 5 km parmi lesquels il y avait beaucoup de jeunes lapins des clubs de triathlon du coin. Au 2e km je me suis retrouvé esseulé. Après, j’ai quand même tenté de rester motivé et de maintenir un bon tempo mais ce n’était pas évident. 3'37/km reste une moyenne acceptable dans de pareilles conditions."

Hilda Poelaert enchaîne

L’Anderlusien a surtout apprécié l’ambiance. "C’est vraiment une course qui mérite d’être plus connue. L’organisation est vraiment top et le parcours est super-ludique. Et très casse pattes aussi avec beaucoup de relances, ce qui me convient généralement très bien. Un peu comme à Monceau mais en plus dur. Maintenant, place à la Corrida d’Andenne pour le chrono et celle de Gerpinnes pour la densité !" Chez les dames, Hilda Poelaert a remporté sa deuxième victoire consécutive dans le challenge provincial, après les Bottines des Lacs de l’Eau d’Heure. Succès aussi pour Zoé Mestdagh sur la courte distance.