Les regrets de Walcourt

Fidèles à leur habitude, les Dinantais, rapidement menés 2-0 (5e), égalisaient à l’approche du quart d’heure (12e) avant de virer en tête au repos (2-4). Au cours d’une seconde période assez équilibrée, les Rouges maintenaient l’adversaire à distance pour remporter une belle victoire. Les buteurs mosans se nomment Henry (3), Hendrick (2), Collart et Polomé.

Auvelais 8 – Seilles 5

Malgré l’absence de Del Bene et Surinx, les Auvelaisiens ont fait trébucher le désormais ex-leader, privé de Dago, Dejasse, Depas, Dirick et Gilsoul.

Moretti (4), Grande Y Lara (2), Declunder et Roelen ont inscrit les buts sambriens, Dethinne (3), Cepa Dos Santos et Toussaint, les buts seillois.

"Nous avions remarqué que Dethinne ne reprenait pas au second acte. Nous en avons profité avec 5 minutes d’anthologie qui resteront dans les mémoires. L’arbitrage de M. Darc a été excellent, sauf sur une action, mais nous avons pu en discuter ensemble respectueusement. Quand cela se passe ainsi, il convient aussi de le souligner", précisait le coach sambrien Régis Romainville.

Dinant B 6 – Walcourt 5

Les visiteurs prenaient l’avance (0-2) avant de creuser l’écart dès la reprise (0-3, 28e). Les Copères connaissaient alors dix minutes de folie (4-3) avant de creuser l’écart (6-3, 44e). Les visiteurs se rapprochaient en fin de partie (6-5, 49e). Polomé (2), Kempinaire (2), Henry et Collart se sont partagé les buts locaux.

"Nous avons commencé le match à 20h10. Le match a dû être interrompu à plusieurs reprises. Il y a eu deux temps morts demandés par les équipes. L’arbitre a sifflé la fin du match à 21h pour laisser place à la nationale. Il est donc impossible de réellement jouer 2 x 25 minutes et la pause de la mi-temps en moins de 50 minutes. Je suis certain qu’en respectant le règlement et en jouant le temps réglementaire, le score aurait été différent", regrettait le T1 clermontois Cédric Coppin. Ses buteurs sont Vanstichel (3), Collet et Gondry.

Ciney 1 – Vedrin 5

Jallet commettait une faute dans la surface (0-1 sur penalty). Les Vedrinois viraient en tête (0-2) au terme d’une première période équilibrée avant de dominer les débats (0-5). Après avoir galvaudé deux énormes occasions, les visités se permettaient le luxe de rater un penalty. Remacle sauvait l’honneur local (1-5). Mossiat (3) et Gilsoul (2) ont inscrit les buts vedrinois.

"Avec deux victoires d’affilée, j’espère que nous sommes enfin lancés", précisait le T1 Pierre Monjoie.

Namur Utd 2 – Mettet 5

Dury (1-0) et Douniaux (2-2) ont inscrit les buts locaux ; L. Graulus (2), To. Graulus (2) et Rémy, les buts visiteurs.

"Pas un grand match contre une équipe qui a accumulé les fautes et un Monsieur Geerkens dépassé et qui nous a encore pénalisés alors que l’équipe adverse a cumulé les fautes et blessé deux des gamins. Avant, le foot en salle protégeait les joueurs techniques. Maintenant, on est au foot. Il faudrait des jambières", pestait le gardien visiteur Cédric Graulus.