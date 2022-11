La Jeunesse de Hour est heureuse de son premier trail

Sur la plus petite distance, le triathlète du club de Beauraing, François Willemart, s’est montré le plus rapide. Son frère, Samuel Willemart, monta aussi sur le podium, mais Florent Lomba s’est glissé entre les deux frères. "J’ai pour habitude de faire de plus longues distances, mais j’avais envie de travailler un peu ma vitesse sur le 6 kilomètres", souriait François.

Chez les filles, la favorite Aglaé Laloux, victime d’une panne d’oreiller, est venue récupérer son dossard, alors que le départ était déjà donné. Sur 6 kilomètres, impossible de refaire son retard. La victoire est revenue à Justine Tahir, devant Mathilde Hermant et Céline Masson, complétant le podium.

Sur le 11 kilomètres, le coéquipier de François, Tanguy Bihain, semblait être favori. C’était sans compter sur la présence du Français Valentin Gillaux. Triathlète, lui aussi, il profite de l’hiver pour faire quelques trails. Maxence De Locht arriva avec une petite minute de retard, devant Tanguy, finalement troisième. "Je connais la région, pour y passer régulièrement à vélo de route, mais c’était la découverte en course à pied. J’ai commencé à creuser avec le deuxième en début de parcours et, après cinq kilomètres, j’ai décidé de m’isoler pour finalement m’imposer", racontait le vainqueur.

En tête jusqu’à 200 mètres de la ligne d’arrivée, Virginie Chainiaux s’égara et ajouta près de 400 mètres à son tracé. Tout comme celle qui était alors deuxième, Emmanuelle Sion. Finalement, la compagne de Valentin, Alizée Fourquet, était la première à rallier l’arrivée. Amélie Venant et Manon Ceinos montèrent aussi sur la boîte.

La plus longue distance du jour, de 19 kilomètres, attira 162 athlètes. Les conditions climatiques de ces derniers jours et semaines avaient rendu les parcours boueux et plus compliqués. Cela n’empêcha pas Maxime Demars de devancer tous ses adversaires de plus de deux minutes. Le jeune Rémy Bastien, athlète Biotrail, en pleine reprise après une petite pause, s’adjugea la deuxième place, devant Guillaume Franckinioulle. "Je me remets un peu au sport. Je retourne sur la piste pour m’y remettre sérieusement, après un long arrêt observé pour la construction de ma maison. On s’est rapidement retrouvé à trois ou quatre en tête. Puis, cela a progressivement lâché derrière, sans pour autant que je parvienne à tuer complètement la course", commentait Maxime.

Belle bagarre chez les filles, entre la basketteuse de Ciney, Stéphanie Ernoux, et Kathy Provoost, déjà présente à la Corrida de Namur, la veille. Stéphanie a devancé son aînée et Caroline Grégoire, troisième.

