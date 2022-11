La Balle du Gouverneur remodelée ?

L’assemblée générale de fin de saison de la région Dinamo s’est tenue à Namur, en présence de la quasi-totalité des 27 cercles (Ciney, Havrenne, Rhisnes et Meux n’étaient pas représentés). En ouverture, le président Fabrice Cassart exposa les difficultés financières et de gestion des clubs. L’organisation de la Balle du Gouverneur suscite des réflexions opposant les deux régions. En vue de gommer les inévitables arrangements entre les équipes durant le premier tour (avec réciprocité au second), Dinamo propose d’établir un classement ne reprenant que les luttes opposant les équipes des deux régions namuroises, avant d’envisager, le cas échéant, de programmer la journée au dernier week-end du mois d’août, quand le championnat est terminé. La région ESM envisage, quant à elle, trois poules éliminatoires, qui seraient disputées en une seule journée. Si bien que la finale n’opposerait plus que trois équipes. Toujours est-il que l’organisation conjointe de ce prestigieux rendez-vous dépendra d’un accord sur cette problématique. La date du 30 juillet 2023, elle, a été validée.