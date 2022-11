Fernelmont retrouve sa salle et la victoire

Après deux défaites consécutives, Fernelmont retrouve le chemin du succès, face à une équipe andennaise déforcée (59-47). " Nous n’avons pas trop mal joué, commente Olivier Browet. Nous avons toujours eu une dizaine de points d’avance. Nous avons par ailleurs bien travaillé défensivement, mais il va falloir s’appliquer davantage offensivement, où le pourcentage de shoots n’a pas été au rendez-vous. Une victoire qui fait du bien, d’autant plus que c’est la première fois que nous jouons dans notre salle depuis plus d’un an ! " Du côté des Oursons, le coach, Laurent Goffin exprime sa frustration quant à la situation. " Nous comptons 4 blessés, dont un seul pourrait revenir rapidement. Nous nous sommes dès lors déplacés à 6 et nous nous retrouvons court physiquement. Avec un effectif complet, je pense que nous pourrons rivaliser contre ces équipes de haut de classement ! "