Défaite frustrante pour Natoye

Après sa défaite de la semaine passée à la maison contre la Plante, les Malonnoises se sont très bien repris en venant s’imposer à Natoye (68-78) dans une possible future rencontre des play-off. " Une défaite frustrante pour nous, juge l’entraîneur natoyen, Amory Cleymans. On mène rapidement en début de partie, jusqu’à compter 20 points d’avance dans le 2e quart. Puis nous avons perdu notre identité, la solidarité et en face, l’expérience de Malonne a joué et elles sont revenues petit à petit pour finalement l’emporter. " Chez les Verts , il y a eu la réaction attendue par le coach. " Après notre revers face à La Plante, on ne pouvait pas se permettre de perdre deux fois d’affilié, juge Maxime Hovinne. Et face à une très belle équipe de Natoye, j’ai vu mes filles réagir parfaitement. Notre changement défensif, en zone presse, a gêné énormément les jeunes de Natoye qui ont précipité leur jeu. Rapidement, nous sommes revenus pour garder la tête dans une rencontre très offensive où chaque équipe a eu beaucoup de réussite dans ses tirs. " Dans les autres résultats marquants du week-end, Profondeville est venu s’imposer d’un petit point chez le leader, La Plante sur le score de 42-43. Un très beau succès pour les filles de Dany Waeyaert.