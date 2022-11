Namur alignera deux formations en seniors. Avec l’ambition de les voir toutes deux accéder à l’étage supérieur le 19 février. "Remonter en DH reste l’objectif", confirme François Fabri, le joueur-entraîneur des messieurs, qui reprennent les entraînements en salle cette semaine. "On repart très vite, après à peine dix jours de break, mais je pense que les habitués sont motivés. On a un bon cru, avec des anciennes gloires et des jeunes. Normalement, il faut être dans les deux premiers pour monter. Notre départ sera très important, avec notamment des matchs face à la Gantoise et le Racing. On verra comment ça se passe, mais cela promet d’être attrayant."

Rétrogradées en division 2B, les dames du club souhaitent, elles aussi, reprendre l’ascenseur dans le sens inverse cette saison. "C’est jouable, assure la responsable sportive, Nancy Pauwels. C’est Océane Duchatelet, qui dispose d’une bonne expérience et a évolué en équipe nationale indoor, qui coachera l’équipe. Une partie de celle-ci est composée de nos joueuses outdoor. Seules celles qui suivent des études supérieures ne font pas la salle."

Des Andennais ambitieux

Le club d’Andenne va faire son entrée dans la compétition. Mais pas via son équipe féminine, active en D2 régionale outdoor. "Ce sont toutes des mamans et elles ne voulaient pas devoir effectuer plusieurs longs trajets vers Bruxelles en semaine. Nos Ladies feront donc uniquement des entraînements et des matchs amicaux en salle", explique le président Frédéric Pokorny, qui coachera par contre un team masculin ambitieux, en division 3C. "On a transféré des joueurs de Namur, libres, pour constituer un groupe de quatorze éléments, qui a commencé sa préparation depuis trois semaines. Car on espère monter au plus vite en D2. On veut, d’ici quelques années, présenter une équipe performante dans notre magnifique salle."

La dernière au complexe pour Anhée

On aura même droit à un beau derby, dans cette série, puisque les Anhétois d’Esteban Fallay repartent pour une deuxième campagne. "Et, après notre premier nul la saison passée, on espère cette fois fêter notre première victoire", avoue le président des Hérons, qui a dû remodeler son noyau. "Il ne reste que quatre joueurs de l’an passé. Certains étant partis s’établir sur Bruxelles, cela devenait en effet compliqué pour eux. Mais via des contacts de mon époque namuroise, j’avais déjà pu faire venir de nouvelles recrues, dont le niveau technique est assuré. Deux jeunes viendront aussi s’essayer."

Les responsables du club devront également s’atteler à trouver une solution au niveau des infrastructures, en vue de la saison suivante. "On ne pourra plus jouer au complexe d’Anhée, parce qu’il manque trois mètres au terrain qu’on sait y tracer. La Fédération ne voulait déjà plus l’homologuer cette année, mais on a protesté, car cela ne nous avait pas été précisé lors de l’inscription du club. On devra trouver une alternative pour 2023-2024. Et il y a peu de salles adéquates dans la région. On pourrait louer un chapiteau et y installer un terrain amovible, avec le même type de revêtement que celui aménagé lors de nos initiations pour les écoliers, au printemps dernier. Beaucoup de clubs utilisent d’ailleurs ce genre de salles éphémères."

Namur organisera la 6e édition du WEX Indoor Hockey du 27 au 30 décembre, sous la forme de tournois ouverts aux jeunes (U10 aux U19) et d’une soirée pour les équipes adultes, le jeudi 29.