Brouwaeys: « On devait déjà mener au repos »

Les Walhérois n’auront donc pas réussi le carton plein, sur leurs trois derbys de la saison à domicile. Ce n’est pas faute d’avoir essayé ce samedi, principalement en seconde période. " On a connu une mauvaise demi-heure en première, en étant trop bas et en n’affichant pas la mentalité voulue. Mais on devait quand même rentrer avec un avantage, au vu du nombre d’occasions respectives. Et je parle ici de frappes au but " , considérait Lionel Brouwaeys, qui avait titularisé Lambert dans son triangle médian, orphelin de Gilain (suspendu), et maintenu une défense à quatre. " On a poussé jusqu’au bout et même terminé à cinq devant, en ne laissant qu’un milieu défensif, mais ça n’est pas rentré, malgré de bons centres. D’habitude, Anthony les exploite, de la tête. Mais là, il mange un peu son pain noir. Léo Granville a aussi reçu un coup de coude dans le rectangle adverse, non sanctionné. Mais bon, avec ce point, on reste dans une bonne spirale. "