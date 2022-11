Victoires appréciées de Boninne et Natoye

BONINNE: P. Delveaux 9 (1x3), Noël 6, Gilson 20, Houthuys, C. Delveaux 9 (1x3), Germiat 4, Gautier 1, Virlée, Naveau 3.

Contre un concurrent direct au maintien, Boninne a arraché un précieux succès. "C’était un match à enjeu, mais pas un très beau match, confie la coach, Perrine Drygalski. Même si le score affiche 26-25 au repos, l’entame n’a pas été bonne. Nous avons galvaudé quelques occasions faciles de marquer et notre défense s’est montrée trop laxiste à mon goût. En revanche, nous avons retrouvé notre jeu collectif en seconde période. Malgré une issue serrée, nous avons contrôlé cette fin de match en effectuant des stops défensifs et grâce à la lucidité de Gilson à la ligne des lancers francs."

Liège C 89 – Ciney B 47

27-8, 19-14, 20-12, 23-13.

CINEY: Collet 6, Kurbali, Beguin 5 (1x3), Simon 3, Lichtherte 8, Descy 2, Legros 11, Dachelet 7, Cappelle, Royen 5.

Privé de plusieurs cadres, dont Vandesteene, C. Beguin et Bouqué, Ciney était trop déforcé pour rivaliser avec les redoutables liégeoises.

"Les jeunes présentes ont fait preuve d’un certain défaitisme, confie le coach, Jean-Christophe Beguin. On a manqué d’envie et de répondant physique. Ce laxisme a donné confiance à Liège. Certes, on a réussi à bloquer les infiltrations, mais les visitées ont rencontré une belle réussite extérieure. Je ne suis pas déçu, ni surpris, mais avec un peu plus de hargne, nous aurions pu limiter un écart de vingt points. "

Natoye 80 – Haneffe 48

11-10, 25-16, 25-11, 19-11.

NATOYE: Demoulin 7 (1x3), Dehon 5, Igot 12, Jacques 12 (1x3), Bothy 9, Clabodts 9 (1x3), Mention 8 (1x3), Arts 5, Leroy 2, Bernard 11 (1x3).

Comme espéré, Natoye a retrouvé le goût de la victoire, et avec la manière. Après un premier quart de chauffe, les Natoyennes usent les six visiteuses et prennent largement le dessus. "Face à une équipe déforcée, on a mis un défensif et imprimé un rythme soutenu pour la fatiguer, admet le coach, Louis Crevits. On a su être patient et constant, puisque nous n’avons pas donné de cadeau. Par ailleurs, la rigueur défensive a permis plusieurs concrétisations en transition qui ont fait du bien, mais j’ai bien aimé l’alternance entre jeu intérieur et extérieur."