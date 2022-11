Van Wynsberghe à Awagne sur sa technique

À cause de son refroidissement, il ne se voyait pas s’imposer sur la nouvelle version du Trèfle Dinantais. "Même s’il n’y avait pas énormément de monde", nuance Maxime van Wynsberghe, qui était venu à la Citadelle de Namur encourager avec enthousiasme Antoine Jamin, lors du Championnat d’Europe. "Mais il y avait quand même des clients comme Clément Dandoit ou Thomas Nennen au départ. Je pensais qu’ils allaient terminer devant moi. Nous avons d’ailleurs été en tête assez rapidement."

Avant que Maxime van Wynsberghe ne prenne le large et s’envole vers la victoire. "Awagne, c’est vraiment un beau circuit, très technique", poursuit Maxime Van Wynsberghe. "Et c’est justement avec mes qualités au niveau de la technique que j’ai su faire la différence. Sur un tel circuit, celui qui parvient à rester le plus longtemps sur le vélo creuse un petit écart et cela a été mon cas. C’était un beau tracé, avec encore plus de sable que ces dernières années."

S’il a gagné grâce à son bon niveau technique sur l’épreuve de cyclocross, c’est une… erreur technique qui l’a privé de la victoire sur la discipline du VTT. "J’ai perdu pas mal de temps, j’ai pris une banderole avec mon vélo", termine Maxime Van Wynsberghe, satisfait, néanmoins, de son samedi.