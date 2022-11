Un coach remonté, l’autre soulagé: les réactions après Biesme – Grand-Leez (1-5)

Au terme de la rencontre, déjà pliée à la mi-temps (0-4) et animée par des faits de match contestables, les entraîneurs des deux équipes nous ont livré leur réaction sur ce qui était l’un des chocs de ce début de compétition. "À la mi-temps, j’ai félicité mes joueurs car on était la meilleure équipe sur le terrain, ironisait Xavier Thiry. L’arbitre nous a mis à 10 beaucoup trop vite avec, en prime, un penalty tendancieux accordé à Grand-Leez. À côté de cela, nos problèmes habituels se sont répétés: on s’est créé énormément d’occasions sans parvenir à marquer et on a encaissé 4 buts sur les 5 occasions concédées en première période. Contre une équipe comme ça, ça ne pardonne pas. On a essayé de jouer au football mais rien n’a tourné pour nous. En deuxième mi-temps et malgré l’infériorité numérique, on a vu aucune différence. On aurait pu faire 2-4 et 3-4 mais on ne marque pas, puis on concède le cinquième but. On doit désormais se focaliser sur le championnat et absolument l’emporter dimanche à Andenne."