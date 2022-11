Les Taminois très efficaces

Carte jaune: Boukamir.

Buts: Dassonville (1-0, 27e), Kabeya (1-1, 33e).

TOURNAI: Gianquinto, Holuigue, Ivanof, Piéraert, Bellia (83e Coqu), Zanzan, Kaba (69e Destrain), Dassonville (89e Nejda), Calon, Lekehal, Ze (69e Van Wynsberghe).

J. TAMINES: Aromatario, Piret (83e Basile), Leemans, Becquevort, De Smet, Charlier, Lamort, Kabeya (64e Boukamir), Boudar, Pratz (46e Martinelli), Bulfon (89e Belic).

Trois minutes à peine et le premier cafouillage dans la surface de réparation taminoise montre que les Tournaisiens ont vraiment envie d’aligner un sixième succès de rang. La passe en retrait mal ajustée de Calon, huit minutes plus tard, rappelle les Sang et or à la vigilance. Les premières banderilles l’illustrent à merveille: les visités prestent leur meilleure mi-temps de la saison, mais sans trouver récompense au marquoir. Un centre de Dassonville amène un corner, Bellia y va d’un petit coup de patte caviar pour envoyer Ze à la rencontre d’Aromatario, le gardien visiteur gardant le dernier mot, alors que le but était grand ouvert !

Le beau jeu est récompensé à la 27e avec un super mouvement initié par Lekehal qui joint Kaba ; la passe est parfaite pour le TGV Dassonville, qui entre en gare avec un parfait tir en coin ! Les Tournaisiens auraient déjà dû se mettre à l’abri quatre minutes plus tard: Bellia isole cette fois Kaba face à Aromatario, qui a le geste salvateur. Dassonville a bien suivi, mais place à côté ! La punition ne tarde pas puisque De Smet tire un corner qui lui revient et sa passe en retrait fait le bonheur de Kabeya, qui conclut d’un solide envoi, six minutes après l’ouverture du score. Ze et Calon ont l’occasion de remettre Tournai au commandement avant la pause, mais le score reste figé.

Tibor Balog profite de la pause pour réorganiser ses troupes, qui vont resserrer les rangs et laisser moins d’occasions à des Tournaisiens pourtant toujours aussi affamés. Un corner de Calon ne trouve pas preneur, le gardien taminois stoppe un envoi de Kaba, alors qu’un hands sur un essai de Lekehal semble évident, sauf pour l’arbitre qui ne bronche pas. Lekehal ajuste mal sa tête sur deux corners de Calon, qui s’arrache pour centrer devant le but vide à sept minutes du terme, sans que personne ne mette le pied. Van Wynsberghe dévie un centre de Dassonville, mais pas assez pour inquiéter Aromatario. Un ultime coup franc adverse fait frissonner des Sang et Or frustrés.

Tibor Balog avouait avoir été impressionné. "Tournai nous a mis en difficulté en première mi-temps, avec ses longs ballons en direction de ses attaquants rapides. On a beaucoup mieux joué après le repos, les Tournaisiens ont moins eu la maîtrise du ballon. On s’est montré efficaces puisqu’on a eu deux occasions et on a marqué une fois. On doit encore apprendre à donner moins. Mais c’est un très bon point."