Les Rochefortois prennent la tête

Cartes jaunes: Laloux, Mosquera, Lambert, Cornet, Nélisse, Ouedraogo.

Buts: Lambert (0-1, 39e), Etienne (0-2, 62e).

LIBRAMONT: Delmé, Bunout, Robinet, Grégoire, Grandjean, Mosquera (69e Nélisse), Nkokolo, Giboux (57e Mezouari), Lefort (69e Baudot), Vandaele, Minthe (86e Richard).

ROCHEFORT: Lentz, Sbaa, Laloux, Monmart (90e Mathieu), Lazitch (86e Cherdon), Étienne, Rémy, Lambert (75e Aksu), Saïd (86e Leleu), Ouedraogo, Cornet.

Avec un triangle médian composé de Mosquera, Nkokolo et Giboux, Libramont est plutôt bien dans la rencontre. Les hommes de Samuel Bodet obtiennent même la première occasion du match quand Lefort, décalé sur la droite, rentre dans le rectangle avant de placer sur Lentz, qui détourne en corner. Petit à petit, Rochefort, qui a eu la possession du cuir la majeure partie du temps, se montre plus pressant. Après un but annulé pour hors-jeu, Cornet coupe une remise en retrait trop courte de Minthe. L’attaquant dribble Delmé et s’écroule. Pas de penalty selon l’arbitre. Ce n’est que partie remise pour Rochefort, qui passe devant peu avant la pause via Lambert, trop seul entre le point de penalty et le petit rectangle.

Au retour des vestiaires, Rochefort prive Libramont du ballon. Et fait le break à l’heure de jeu. Après un corner joué à deux, une frappe venue de la gauche est détournée par Delmé et Étienne, seul au second poteau, canonne. Autant dire que les trente dernières minutes ont été longues. Même si Libramont a finalement obtenu sa plus grosse occasion du match quand Baudot a vu sa tentative de lob repoussée par Lentz, venu à sa rencontre.

"Il fallait être sérieux, appliqué et patient. C’était un match typique de D3, un match d’hommes. Et les gars ont répondu présent. Nous avons montré que nous pouvions gagner des matches compliqués. Rochefort est lancé ? On dit cela chaque semaine. Mais chaque semaine, il faut recommencer", tempérait Jeffrey Rentmeister. Reste que, depuis son arrivée à la tête de l’équipe, les Rochefortois ont enchaîné quatre succès, sans prendre le moindre but. Avec le partage de Richelle à Habay, ils prennent même la tête, grâce à une victoire de plus.