Gembloux trop tard, Profondeville déroule

GEMBLOUX: Ponsard 12 (4x3), Reconnu 21 (4x3), Carretta 5 (1x3), Vandewalle 6, D. Marchal 4, Y.Marchal 4, Verdijen Deblire 11 (1x3), Seki-Kandi 15 (1x3), Lox 2, Mestrez

Face à des leaders brainois toujours invaincus, les Gembloutois se montrent à la hauteur pendant les dix premières minutes (21-22) mais les visiteurs remportent de plus en plus de duels et avec l’efficacité offensive de Bellemans et Dombret, creusent l’écart pour mener 35-49 au repos.

Les Couteliers resserrent leurs lignes arrières et parviennent ainsi à combler une partie de leur retard: 59-68 à la 30e. Collectivement l’équipe locale bouscule les leaders et l’avance de ces derniers fond au fil des minutes mais à 78-80 puis 80-82, la dernière possession de balle ne change rien.

Liège 65 Profondeville 100

20-28, 11-26, 20-22, 14-24

PROFONDEVILLE: Degey 22, Gruslin 27, Herquin 6 (2x3), Garot 17, Tillieux, Despeghel 4, Guns 12, Tintillier, Balon-Perin 6, Mouchart 6 (2x3).

Enfin à 10 sur la feuille de match, les Profondevillois se sont fait plaisir ce week-end en dominant la rencontre de bout en bout. Avec déjà 28 points marqués en 10e (20-28 à la 10e), les Namurois ont marqué leur territoire immédiatement et l’ont confirmé dans le second quart temps, s’assurant pratiquement la victoire avant même le repos: 31-54. Si Degey, Gruslin et Garot sont les principaux acteurs offensifs, c’est le collectif qui se met en évidence dans les rangs des visiteurs et de 51-76 à la demi-heure, le score passe à 65-100 au coup de sifflet final. Une belle réaction après la défaite d’Aubel.