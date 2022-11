Erpent a été surpris à Dinant

Outre le succès étriqué (54-56) du Mosa Jambes à Andenne (v. notre édition de samedi), l’autre résultat est la victoire de Dinant face à Erpent (73-71). " Cette fois la pièce est tombée de notre côté , confie Nicolas Dermience. Après une bonne première période de notre part, Erpent a renversé les chiffres. J’ai alors demandé un temps mort pour casser son rythme. Finalement ce fut une victoire qui s’est jouée aux lancers francs. Ce succès est dû à un collectif et à une bonne défense avec Evan Pourignaux qui a bien muselé Adrien Dewez. Sans oublier le retour en forme de Cédric Dethier " . Du côté namurois, Jean-Louis Jacobs parle d’une mauvaise prestation. " En première période ce fut exécrable. Dès la reprise on est bien repassés devant mais après un temps mort de Dinant on a couru après le score " . Autre résultat important, le succès (68-70) de Mazy/Spy à Mariembourg. " Malgré dix premières bonnes minutes, on a laissé Mariembourg nous endormir , confie le coach des Carriers Geoffrey Dieu. En seconde période, si on a assisté à un chassé-croisé, on n’est pas tombé dans le piège dressé par notre adversaire. Et à huit secondes du terme on n’a pas pu mettre à profit trois lancers francs. Ceci dit notre bilan actuel est positif si bien qu’on peut voir la suite avec sérénité " . Enfin, Natoye a donné du fil à retordre à Fraire (60-65). " En difficulté sur leurs trois points, nous avons pu émerger lors des dernières minutes. Nous devons faire mieux en défense, notamment lors du match retour dès mercredi " , confie le Frairois Nicolas Demande