Deux possibilités, deux goals, deux exclus

Cartes jaunes: D’Alberto, Cruz, El Hajjouji, Camara, Sleeuwaert, Kinif.

Cartes rouges: Cruz (2 c.j. 60e), Paquet (67e), Sleeuwaert (2 cj., 84e).

Buts: Marion (0-1, 21e), Kinif (0-2, 60e).

JETTE: D’Alberto, Alves (65e Bah), Koy, Camara, Sylla (79e Kaersoel), Cruz Lusevi, Necipoglu, Virgone (67e Virgone), El Hajjouji, Morais.

MEUX: Paulus, Boreux, Van Hyfte, Sleeuwaert, Palate, Gaux (79e Roldan-Simon), Smal, Paquet, Baudoin (87e Moors), Rouffignon, Marion (58e Kinif).

Jamais mis en difficulté, les Meutois ont fait preuve de réalisme pour repartir de la capitale les trois points en poche.

Meux pourra qualifier son match d’efficace, après avoir marqué sur ses deux plus grosses occasions de la rencontre. Une tête parfaite de Corentin Marion et un dernier goal de Gilles Kinif ont suffi à se débarrasser des Jettois. Un match qui ne restera pas dans les annales pour ses possibilités, très pauvres des deux côtés. "C’était un match compliqué, comme tous ceux de la série, reconnaissait Laurent Gomez. La régularité permettra de se détacher vers le haut. On a en tout cas fait preuve de rigueur, d’organisation et de réalisme."

Sans avoir eu le contrôle du ballon, les Namurois pourront au moins se targuer de s’être montrés solides défensivement. Regroupés en bloc à l’arrière, ils n’ont laissé que des miettes offensives aux Bruxellois, maladroits dans les trente derniers mètres. "Bien que le match se soit échauffé, on est restés sereins dans les têtes (NdlR: trois cartons rouges ont été distribués après l’heure de jeu et les Meutois se sont retrouvés à neuf). Mon gardien n’a pas été mis en danger. Leur plus grosse occasion, c’est nous qui l’avons donnée."

Le coach tenait à mettre son collectif à l’avant-plan. "Cet état d’esprit est de bon augure. On continuera à prendre des points, de cette manière. Cela fait deux matchs que nous n’encaissons pas, en inscrivant cinq buts. L’équipe qui allait le plus savoir souffrir collectivement allait l’emporter et cela a été le cas ce samedi. Nous ne sommes sûrement pas l’équipe la plus talentueuse, mais l’une des plus solidaires. C’est la victoire d’un groupe."

La suite, pour Meux, c’est Tubize. Un gros morceau. "Ils ont de grandes ambitions et commencent à s’y retrouver. Ils viennent de battre le leader, qui survole la série pour le moment. L’année dernière, ça a donné deux beaux matchs. On sait que ce sera compliqué, mais c’est le genre de rencontre qui donne envie. Tout le monde sera à 100%."