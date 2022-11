Cartes jaunes: Gauchet, Gall, Lambert, Gécé.

Buts: Choisez (0-1, 20e), Guiot (1-1, 43e).

ONHAYE: De Vriendt, Leclef, Granville, Defresne, Lizen, Gall, Fastrez (84e Bouterbiat), Lambert (76e Delplank), Guerri, Guiot (92e Kembi), Lorenzon.

AISCHE: Rousseau, Maisin, Grégoire, Thirot, Gécé (90e Litonge), Joannès, Iglicki (45e Dils), Delooz, Choisez (92e Buscemi), Gauchet, Gilbert.

Les retrouvailles entre Walhérois et Aischois se sont soldées par un partage qui peut paraître légitime, mais que les visités appréciaient avec un goût de trop peu. "Sur notre deuxième mi-temps, je pense qu’on méritait de passer devant. Mais cela ne voulait pas rentrer ce soir", relevait Grégoire Guiot, qui ramena le compteur à l’équilibre à la fin du premier acte, en profitant d’un raté de Thirot sur un centre de Guerri. "Je ne m’y attendais pas du tout, mais quand j’ai vu qu’il se trouait, je me suis lancé pour dévier le ballon", précisait le seul buteur visité de ce derby. Granville, sur un coup franc de Lambert, et lui-même avaient pourtant déjà tenté leurs chances, dès les premières minutes. Mais Aische connaissait ensuite un bon temps fort, en exploitant la vitesse de ses flancs et en maîtrisant le milieu du jeu. Et personne n’était plus étonné que ça quand Choisez trouvait l’ouverture, en plaçant une reprise de la tête victorieuse au ras du poteau, sur un centre de Gécé. Lorenzon, récupérant une mauvaise relance, s’excentrait et envoyait un tir échouant sur la latte. Puis, Lizen sollicitait Rousseau sur un coup franc enroulé du gauche. Avant que ne tombe l’égalisation. "J’ai poussé une gueulante à la mi-temps, car je n’étais pas content de la mentalité. Cela manquait d’efforts, d’intensité. Et le tempo n’était pas le nôtre. On a montré une autre dynamique en seconde période", soulevait Lionel Brouwaeys.

Guerri et Guiot commençaient à percuter sur leur flanc respectif, mais leurs services ne permettaient pas à Lorenzon de tromper Rousseau sur ses reprises de la tête. En face, Choisez rappelait l’arrière-garde visitée à l’ordre, alors que Gauchet ne ponctuait pas lui-même son contre. Onhaye prenait plus de risques en ajoutant Bouterbiat à sa ligne offensive, mais ni l’envoi de Leclef, ni le tir croisé de Lizen ne trouvaient le cadre. "On a amené douze centres, dont sept par Alessandro. On aurait dû faire mieux à la finition, être plus prompts. Et puis, Anthony n’est pas en veine, pour le moment", ajoutait le T1 onhaytois.

Son collègue aischois, lui, était assez satisfait. "Ce nul me semble logique et a la saveur d’une victoire, pour nous. Les gars ont fait preuve d’un mental d’acier, pour faire face à cette équipe physique, qui met un gros pressing et de l’impact. Mais tout le monde a tenu et fait le job, y compris ceux qui remplaçaient nos absents. Sur les cinq ou six matchs que j’ai vécus avec eux, c’est vraiment le meilleur, en termes de mentalité", se réjouissait Jérôme Patris.