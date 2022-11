Belgrade s’enfonce

BELGRADE: Beca, Quaira, André 3, Davreux 8 (2x3), Pretto 4, Hucorne 12 (4x3), Depouhon 5, Cerquarelli 16 (1x3), Duchêne 9 (1x3), Mommer, Thiry 8, Bampolineza

Malgré une entame de match encourageante (5-0 à la 2e) les Belgradois sont une fois de plus passés à côté de leur match avec au bout des 40 minutes une nouvelle défaite inquiétante au classement et dans la manière. Dominés aux rebonds par une équipe d’Esneux plus athlétique, les Namurois s’accrochent dans le premier quart-temps par Thiry et Cerquarelli: 24-25 à la 10e.

L’équipe locale égalise malgré tout à 30-30 à la 12e mais ce n’est qu’une éclaircie dans la grisaille et les Liégeois repartent aussi vite, profitant des errances défensives de leurs adversaires qui accusent 8 points de retard au repos: 41-49.

La reprise est catastrophique pour les Namurois qui sont encore une fois bousculés par des Liégeois bien plus agressifs (43-58 à la 23e). Didier Thémans à beau multiplier les changements, trop peu de ses joueurs évoluent à leur niveau et si l’arbitrage commence à être pointé du doigt par l’équipe locale et ses supporters, c’est avant tout par frustration: 54-72 à la 30e. L’écart est trop important pour une équipe en plein doute et c’est méritoirement qu’Esneux s’en retourne avec les trois points: 65-81. "Je suis très déçu et forcément concerné car nous avons tous notre part de responsabilité dans la défaite, admet Didier Thémans. Nous avons encore eu trop d’oublis défensifs et nous manquons de sérénité, d’envie et de collectif".