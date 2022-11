Le Rochefortois Thomas Garnier est champion de Belgique

Il espérait le Top 5, il rêvait du podium et il a réussi. Thomas Garnier s’est bien hissé dans les cinq premiers du Championnat de Belgique de cyclocross de la catégorie des élites 3 et il a bien eu l’honneur de monter sur le podium lors de la cérémonie protocolaire. Et pas n’importe quel honneur: il est monté sur la plus haute marche puisque le Rochefortois s’est imposé, ce dimanche, à Flémalle. Le représentant du Comité régional de Namur s’est imposé avec près d’une minute d’avance sur Jo Pirotte et près de trois minutes sur Korneel De Viaene. Une crevaison dans le final a privé Julien Kaise, quatrième, d’une meilleure place.