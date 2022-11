Arbitre: M. Beluffi.

Cartes jaunes: Czagiel, Loyaerts, Jadot, Boudjemaa, Henrotaux.

Buts: Raia (0-1, 85e).

CINEY: Monteleone, Despas, Antoine, Jadot, Villano (80e V. Lambrechts), Bruckner, Boujabout, Hanneuse, Mignon (65e L. Lambrechts), Boudjemaa, Claude (68e Pajaziti).

HUY: Marly, Kabombo Malaba, Czagiel, Mibenge (65e Obaker), Eeke Ileondeonga, Picchietti (68e Raia), Muaremi (78e Nzoigba), David, Loyaerts, Frantim Afonso, De Castris (60e Papalino).

Il faut attendre la huitième minute de jeu pour observer la première occasion. Antoine, bousculé à l’entrée du rectangle, offre un coup franc à Jadot, qui le botte au-dessus du but de Marly. Claude tente ensuite sa chance dans le rectangle, mais le ballon est dévié en corner. La première grosse opportunité est pour Huy. Boujabout commet une erreur défensive et perd le ballon, Picchietti s’en empare et frappe, mais l’envoi est dévié par Monteleone sur son poteau. Un montant que trouve ensuite Loyaerts sur une frappe qui semblait pourtant anodine. Bien lancé par Despas, Antoine sert Mignon sur le côté gauche. Seul face à Marly, l’ailier cinacien place le ballon de peu au-dessus. Juste avant le repos, Ciney hérite d’un nouveau coup franc bien placé à l’entrée du rectangle. Cette fois, la frappe de Jadot finit sa course sur la barre. Les Cinaciens débutent la 2e période avec les mêmes intentions offensives. Claude combine en une-deux avec Antoine sur le côté gauche. Le ballon revient à Claude qui, seul dans le rectangle, place à côté et loupe l’occasion de mettre Ciney devant. L. Lambrechts en fait de même de la tête. Huy résiste bien et arrache la victoire à la 85e lorsque, sur une phase a priori sans danger, le ballon arrive à Raia dans le rectangle. L’offensif visiteur place une tête victorieuse et offre trois points à son équipe.

«Huy n’a pas existé»

«Énorme frustration : nous sommes punis au final parce que nous ne mettons pas nos occasions alors que nous avons eu le match en main du début à la fin, souffle le capitaine cinacien Vittorio Villano. Huy n’a pas existé. Nous étions supérieurs dans tous les domaines mais le réalisme et l’efficacité, ce qui fait la différence dans ce genre de match, n’étaient pas au rendez-vous.»

«Un match d’hommes»

«Une victoire qui fait du bien dans un match d’hommes avec des duels, relate Florent Marly, le gardien hutois. On marque sur un ballon anodin. On mérite peut-être quelque chose en première. En 2e, Ciney domine et nous, sur une phase bien construite, nous ouvrons la marque. Cela fait plaisir de prendre des points, surtout face à une belle équipe de Ciney.»