"Un super match, avec de l’engagement, du rythme et de la technique", précisait le mentor mosan Olivier Baudelet. De 0-1 (1e), le score passait à 1-1 (2e), 2-1 (4e), 2-2, 3-2 et à 3-3 (12e). Les Copères ne parvenaient alors pas à se détacher. Après avoir fait le gros dos en début de seconde période, les Mosans, passés devant (4-3), oubliaient de tuer le match en contre-attaques. L’égalisation tombait dans les dernières minutes (4-4, 45e). Lambotte (2), Weynant et Carpentier ont inscrit les buts locaux.

Ottignies 7 – Namêche 3

Le match était plié au repos (5-1). La seconde période était partagée. S. Jamart (2) et Rasquin se sont partagé les buts andennais.

D3 nationale B Jemeppe 8 – Loyers 2

Malgré les absences de Mélotte et Napoleone, les Jemeppois se détachaient (2-0) avant de virer en tête au repos (4-1). Les Borussen relançaient le suspense dès la reprise (4-2), mais ce n’était que feu de paille. Sciabica (3), sorti blessé au genou, Chennou (2), Taouchant (2) et R. Warnier se sont partagé les buts sambriens. "Nous aurions dû davantage laisser le ballon à nos hôtes, plus réalistes que nous en zone offensive. De plus, nous avons manqué d’organisation", regrettait le T1 loyersois Nicolas Nellis. Ses buteurs sont Tadjenant et Salihu.

Haine SP 4 – Florennes 7

Privés de Collinet, les Aviateurs, menés 1-0 et 2-1, pouvaient compter sur un Zingle monstrueux pour empocher les deux points. A. Delcourt (4), M. Fraiture (2) et M. Delcourt se sont mis au diapason de leur équipier.

Sambreville 1 – Mont/Marchienne 5

"Nos invités étaient plus forts et ont mieux joué. Nous n’avons pas été bons", reconnaissait le joueur-entraîneur local Dylan Boucha. Le score était de 0-2 au repos. M. Boucha relançait le suspense dès la reprise (1-2). Mais ce n’était que feu de paille.

D3 nationale CSJS Aubel 5 – Gedinne 8

"Un succès mérité", se réjouissait le T1 gedinnois Bastien Grislain. De 0-1, le score passait à 0-5, 1-5, 1-6 et 2-6 (score au repos). Les visiteurs géraient ensuite la seconde période (3-6, 3-7, 4-7, 4-8 et 5-8). Les buteurs ardennais se nomment J. Fondaire (3), Bodart, Collard, K. Fondaire, Pisvin et Sohy.

Sainte-Ode 5 – Mont 4

"Je suis dégoûté, car nous sommes tombés sur un arbitre qui a manigancé toute la rencontre. Nous avons été volés comme nous l’avons rarement été", déplorait le mentor mosan Didier André. De 0-2, la marque montait à 1-2 et à 1-3 (score au repos). Menés 4-3, les Mosans égalisaient (4-4) avant de baisser pavillon (5-4). M. Petrisot (2), Boussifet et L. Simon se sont partagé les buts.