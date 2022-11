Arbitre: F. Rolet.

Carte jaune: De Decker, Blanchard, Gilissen.

Cartes rouges: De Decker (28e, 2e c.j.), Blanchard (86e, 2e c.j.).

Buts: Francotte (0-1, 19e ; 0-4, 45e), Quevrin (0-2, 32e ; 0-3, 36e), Servidio (1-4, 59e), Piazzalunga (1-5, 63e).

BIESME: Jacquet, Dubois, Mollet, Servidio (80e Dechamps), Nitelet, Lotte (85e Dehon), Lambert, L.Graulus (74e T. Graulus), Lisot (66e Fabris), Blanchard, De Decker.

GRAND-LEEZ: Legrand, Evrard, Grégoire (74e Devigne), Kindermans, Wauquaire, Quevrin (64e Van Bets), Ligot, Boigelot (56e Boreux), Gilissen (46e Trigaux), Francotte, Piazzalunga.

Finaliste malheureux de la dernière édition, Biesme avait à cœur de prendre sa revanche sur des Grand-Leeziens qu’il recevait beaucoup plus tôt dans la compétition cette saison.

Les Biesmois, entreprenants dès le coup d’envoi de la partie, manquaient de réalisme en zone de finition. À la 23e minute de jeu, l’arbitre sifflait un penalty discutable consécutif à une faute de Xavier Blanchard. Sans trembler, l’inévitable buteur gembloutois Malcome Francotte convertissait son coup de pied de réparation pour mettre les siens aux commandes. Biesme tentait de réagir directement, mais sans succès.

Survenait ensuite ce qui faisait sans aucun doute office de tournant du match. Francotte, encore lui, passait en revue la défense de Biesme avant d’être accroché fautivement par Louca De Decker qui, déjà averti après 10 minutes de jeu, se voyait montrer son deuxième bristol jaune à la demi-heure, synonyme d’exclusion.

Quelques instants après s’être retrouvé en infériorité numérique, Biesme concédait un deuxième but, de Maxence Quevrin, qui réalisait même le doublé en même pas cinq minutes, d’un lob subtil qui trompait Valentin Jacquet. Juste avant la mi-temps, Malcome Francotte enfonçait le clou d’un quatrième but des Verts, pour signer à son tour un doublé.

Biesme réduisait l’écart par Francesco Servidio à l’approche de l’heure de jeu mais encaissait, quatre minutes plus tard, un cinquième et ultime goal des pieds de Piazzalunga. Peu avant le terme de la rencontre, Blanchard écopait d’une deuxième jaune et retrouvait également le vestiaire prématurément tandis que les Djobins s’inclinaient devant le réalisme offensif de Grand-Leez.

"Contrat rempli pour nous. C’est une bonne épine hors du pied", estime l’entraîneur visiteur Dany Verkamer. Xavier Thiry, lui, en voulait à l’arbitre. "Il nous a réduits à dix beaucoup trop vite, peste le T1 biesmois. Nous étions la meilleure équipe à la mi-temps mais nous n’avons pas été efficaces, contrairement à Grand-Leez."