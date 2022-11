D3A ACFF: Pas de vainqueurs namurois, y compris dans le derby Onhaye – Aische

L’Agauche pouvait peut-être s’en mordre les doigts étant donné que le leader Saint-Symphorien s’est incliné à Mons (1-0) et que les troupes de Lionel Brouwaeys avaient ainsi l’occasion de recoller à la première position. Mais Onhaye n’est en réalité pas loin d’avoir réalisé une bonne petite affaire, malgré ce partage. Car, hormis Mons, qui a pris le meilleur sur les leaders (désormais à deux longueurs des Walhérois), et Manage, les autres prétendants au top 5 ont, eux aussi, été contraints au nul. "Vu les autres résultats, on peut dire que c’est pas mal, en effet, convenait" Greg "Guiot. On a manqué de réussite, en encaissant sur notre première erreur, puis en ne pouvant concrétiser nos occasions. Mais Aische reste une belle équipe. Et on sait qu’il faut se méfier de tout le monde. On l’avait déjà remarqué, face à Couvin et Gosselies à domicile, notamment."

Dans les autres rencontres de la série, Tamines a accroché Tournai (1-1) mais ce résultat ne permet pas aux Sambriens de décoller au général. Même score et même sentiment pour Couvin, en lutte pour son maintien. Toutefois, les Fagnards ont au moins décroché un point, ce qu’ils n’avaient plus fait depuis le 16 octobre dernier.

Tournai 1 – Tamines 1

Buts: Dassonville (1-0, 27e), Kabeya-Devilers (1-1, 33e)

Couvin/Mariembourg 1 – Léo Uccle 1

Buts: Niagoua Kameni (0-1, 2e), Belhamri (1-1, 91e)

Onhaye 1 – Aische 1

Buts: Choisez (0-1, 20e), Guiot (1-1, 44e)