Arbitre: S. Klein.

Cartes jaunes: Mutoka, Nassiri, Duchene, Amisi.

Buts: Niagoua (0-1, 2e), Belhamri (1-1, 91e).

COUVIN: Eugène, Murrone, Deppe (55e Pérot), Wackers, Duchene, Gillis, Magotteaux (65e Sory), Galante (86e Goossens), Hallaert (46e Chartier), Belhamri, Davrichov.

UCCLE: Werner, Likau (64e Meudje), Amisi, Benhamman, Kory (45e Bah), Nassiri (64e Ngomsu), Niagoua, Stouvenaker, Si Ahmed, Luz Sampaio, Mutoka

C’était jour de fête chez les Fagnards, qui profitaient de la réception des Bruxellois pour présenter leur école des jeunes. Malheureusement, l’ambiance est vite retombée une fois la rencontre lancée et l’ouverture du score visiteuse survenue après seulement 120 secondes. Sur un centre venant de la droite, Kory réceptionnait le ballon et tentait sa chance. La balle était certes repoussée par le poteau mais Niagoua était, lui, au bon endroit au bon moment et n’avait plus qu’à pousser le cuir au fond. Des deux côtés, les erreurs d’approximation étaient nombreuses et les plus belles occasions venaient de tentatives lointaines, par Gillis à Couvin et par Stouvenaker à Uccle.

Après le repos, les Mariembourgeois montraient plus de hargne et de volonté. Sur un bon centre de Davrichov, Belhamri, de la tête, alertait le portier adverse. Les Bleus poussaient de plus en plus et, à la 72e, obtenaient un penalty que Guela Davrichov ne parvenait pas à concrétiser. Le tournant du match ? Qu’à cela ne tienne, le mérite des hommes de Fabrice Lebrun était de ne jamais abdiquer. Alors qu’on entrait dans les arrêts de jeu, Pérot bottait un énième corner… bien touché et dans le paquet. Belhamri n’avait plus qu’à égaliser. Un point largement mérité pour des Couvinois qui espèrent enchaîner samedi prochain à Aische.

«On le mérite»

«Nous avons montré pus de hargne en revenant des vestiaires. On mérite sans doute plus que ce point, mais on est allé le chercher, se félicite Tristan Gillis. On avait envie d’avoir un six sur six avant la trêve et ça ne sera pas facile à Aische, qui en a mis 7 à Tertre et arraché un nul à Onhaye. Il faut encore continuer à bosser et ça ira.»

«Trop mous et trop d’erreurs»

«On s’en sort bien avec un point au vu de la deuxième mi-temps : Couvin y a été meilleur que nous. On ne méritait pas mieux que cela. Nous étions mous en première période une fois notre goal marqué. Comparé à la semaine dernière, ici sur un synthétique, nous avons fait trop d’erreurs dans nos contrôles et nos passes», analyse le T1 ucclois Georges Sakalis.