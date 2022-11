Coupe: Ohey reste invaincu, Profondeville élimine Andenne, Spy et Haversin passent aux tirs au but

Retrouvez également le compte-rendu du match avancé entre le Condrusien et Malonne, joué jeudi soir.

Ohey 3 – Thy-le-Château 2

Premiers et invaincus en P3B, les Standardmen d’Ohey ont éliminé le leader de la série voisine de P3C, privé de son entraîneur Corentin Kaye. Après l’interruption du match (22e) en raison de la commotion d’Angeli, transporté en ambulance, Holemans déflorait la marque en faveur des Métallos (0-1, 33e). Sermonnés au repos, les visités remontaient sur le terrain avec de meilleures intentions. Collard et Toussaint renversaient la vapeur (2-1). Si Thys relançait le suspense en égalisant à la 70e, Depas offrait la qualification aux siens deux minutes plus tard, avant les exclusions du visité Van Hees (deux cartes jaunes) et du visiteur Bauduin. "Nous préservons notre brevet d’invincibilité, se réjouit le coach local Vivian Delhalle. Si je suis satisfait de la seconde période, je le suis beaucoup moins de la première, durant laquelle nous avons affiché de la suffisance." En face, on donnait d’abord des nouvelles du joueur évacué en ambulance. "Arnaud Angeli va bien. Il doit rester sous la surveillance de ses parents durant trois jours", précise le T1 visiteur Manuel Kaye.

Beauraing 5 – Anhée 2

Les Beaurinois entamaient très bien le match en se portant en tête dès la 11e via N. Dasty "Nous avons réalisé 20 très bonnes premières minutes, constate le coach local Christian Léonard. Et cette avance était donc méritée." Jusqu’au but gag de Martin, qui égalisait dans le but vide à la 22e en profitant d’une collision entre le gardien local et un de ses défenseurs. La belle mécanique bleue en était dès lors un peu grippée jusqu’à la pause. La reprise profitait d’emblée aux visités, qui reprenaient l’avance à la 46e par Tristan De Becker, bien servi par son frère Loïc. Les Orangés réagissaient très prestement et rejoignaient à nouveau leurs opposants, à la 51e, via Joaris. Les gars de la cité mariale allaient alors imposer leur domination, concrétisée à la 55e par Diskeuve. Un but qui marquait le début de la fin pour les Mosans, qui perdaient leur gardien Galand à la 78e. À dix, les visiteurs se retrouvaient ensuite à neuf en fin de match suite à l’exclusion (2 jaunes) de Beaufayt. Diskeuve et Ansiaux en profitaient pour consolider la qualification beaurinoise. "Nous avons rencontré une très belle formation de P2", ajoute Christian Léonard.

Union Dinantaise 0 – Bioul 0(match arrêté)

Ce duel n’a pu aller à son terme. Vers la 38e minute de jeu, le défenseur bioulois Jonas Dunesme s’est gravement blessé et a dû être pris en charge par les ambulanciers. "Il s’est blessé seul. Sa rotule était démise. On a craint que les ligaments soient touchés, mais apparemment, ce n’est pas le cas", précise le dirigeant bioulois Michel Wilmart. Les 22 acteurs n’avaient plus le cœur à poursuivre et la rencontre sera rejouée à une date ultérieure.

Gesves 1 – Loyers 6

L’ogre loyersois, leader de première provinciale, n’a pas laissé une miette à Gesves, qui évolue une catégorie en dessous. Lancés dans la partie par un doublé de Richir (7e et 16e), les visiteurs rentraient au vestiaire avec un avantage de trois pions via la réalisation de Jéssim Tadjenant (22e). L’avance confortable permettait au T1 loyersois de faire souffler des titulaires à la pause et de relancer un Lionel Liongin dans le noyau cinq minutes après la reprise. Entre-temps, Mandil venait marquer la rencontre de son empreinte en inscrivant le 4e goal des Namurois. Bien inspiré en première mi-temps, Richir réitérait sa performance en inscrivant les deux derniers buts de son équipe, s’offrant au passage un quadruplé. C’est Samuel Quevrin qui sauvait l’honneur à un quart d’heure de la fin de la rencontre. Mission réussie pour Jean-François Beguin qui voulait éviter d’être la surprise du week-end. Prochaine étape pour les Bleus, un déplacement à l’Union Dinantaise, quatrième classée en P1.

Achêne 1 – Arquet B 4

Les visiteurs démarraient bien leur rencontre et faisaient mal à Achêne par leur vitesse. Malgré la domination du jeu vedrinoise, il fallait attendre la demi-heure pour que le capitaine Denis Similon fasse 0-1. Les Cinaciens ne baissaient pas les bras et parvenaient à égaliser par Romainville dix minutes plus tard. La joie était de courte durée car Maillen, monté au jeu, permettait aux siens de reprendre les commandes à la 41e. Penoy mettait ensuite Arquet sur orbite juste avant la mi-temps. Après la pause, Achêne revenait avec la ferme intention d’inscrire de nouveaux buts, poussant pour réduire l’écart, mais n’arrivait pas à se créer de réelles occasions. Ugo Simon, en revanche, tuait tout espoir à la 65e en signant le 1-4. Un score qui n’évoluait plus.

Haversin 2 – Rhisnes 2 (t.a.b. 6-5)

Dans un match qui voyait l’élève Aurélien Leclercq se confronter à son éducateur Amory Reins, ce sont les nouveaux pensionnaires de P1 qui se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Les Rhinos, meilleurs en entame de mi-temps, trouvent la faille dès la 5e par Damman, bien servi par A. Reins. "On fait le plus dur et on tient encore 20 minutes, mais les 25 suivantes ont été plus compliquées", souligne Thomas Nelis qui n’a donc pas quitté Haversin avec une qualif’en guise de cadeau d’anniversaire. Les Haversinois répliquent sur deux phases bien amenées, et ponctuées d’abord par Leclercq (1-1) puis par Pellegrino (2-1). Mais les Mauves prennent bel et bien les débuts de période à leur compte et Allard rétablit la parité à peine la rencontre reprise (48e). Gilles alerte encore deux fois Gerard, et c’est aussi lui qui sauve à même la ligne la tête de Mohimont. À 2-2 au terme des 90 minutes, les deux teams sont envoyés aux tirs au but. Et les gardiens s’y illustrent particulièrement, Xavier Gerard et Théo Goderniaux sauvant chacun deux envois. Mais c’est Xavier Gerard, transformant le dernier tir haversinois alors que Braibant l’envoie au-dessus, qui devient l’homme du match après 8 coups de pied de part et d’autre. "J’ai une grosse pensée pour John Galasso parce que tout ça, c’est le résultat de son travail. Cette victoire va faire du bien parce que j’ai fait jusqu’ici un début de saison catastrophique. Les résultats et la place de l’équipe en championnat, j’en prends aussi la responsabilité", n’hésite pas à dire le portier de Haversin.

Vencimont 4 – Grand-Leez B 0

Invaincus toutes compétitions confondues, les Oranges, deuxièmes classés en P3C, ont créé une demi-surprise en éliminant Grand-Leez B, 13e de P2A. Les visités profitent des spécificités de leur terrain pour prendre l’avance via Bauret, de la tête (1-0, 18e). La 2e période est du même tonneau. Les Gembloutois ne trouvent pas la faille dans l’organisation locale. Matteo Dion double la mise à l’approche du repos (35e). Sacha Dion tue tout suspense à l’heure de jeu, avant de fixer les chiffres dix minutes plus tard. "Il n’y a pas eu photo. Nous avons été supérieurs passées les vingt premières minutes", se réjouit le coach local Pascal Brackez. "J’ai donné du temps du jeu à cinq éléments qui en manquaient. Je suis content, nous avons fait tourner. De bon augure pour la suite du championnat", précise le T1 visiteur Ludovic Charles.

Profondeville 4 – Andenne 1

Auteurs d’une très bonne première période, les Mosans ont éliminé des Andennais qui, treizièmes de l’élite provinciale, vont désormais se consacrer au maintien. Après avoir viré confortablement en tête au repos (3-0), les Profondevillois tuent tout suspense dès la reprise (4-0) alors que le but de Nowakowski est anecdotique. Herbay (2), Demeuse et Perpête se sont partagé les buts locaux. "Même si nous étions un peu déforcés, nous avons disputé un très bon match. Un peu amorphe en première période, Andenne est remonté sur le terrain avec de meilleures intentions. Mais notre 4e but lui a coupé bras et jambes", juge Éric Suray.

Wépion 1 – Spy 1 (t.a.b. 3-5)

Cinquièmes de P2A, les Fraisiers ont bousculé les Spirous, sixièmes en P1. Huygen-Thomas trouve la faille mais la joie locale est de courte durée puisque F. Fromont égalise dans la foulée. C’est 1-1 après 4 minutes. Les visités reprennent alors leur pressing mais manquent de réussite en zone de conclusion. À l’image de Guenegand, qui rate un penalty, et de Bernard, qui voit son essai repoussé par la transversale. Lors de la séance des tirs au but, Harrad rate son essai. "Nous devions gagner. Il nous a manqué de la réussite. Nous méritions de passer au vu de la qualité de notre jeu. Je suis très fier de mon groupe. J’ai vu de très bonnes choses, dont de la vitesse d’exécution. De bon augure pour la seconde partie du championnat", analyse le mentor local Sébastien Mercier. "En jouant comme cela, Wépion pourrait être dans le top 5 de la P1. L’essentiel était de nous qualifier", reconnaît sportivement le coach visiteur Eddy Broos.

Nismes 2 – Bossière/Gembloux 1

La première période est équilibrée entre deux équipes déforcées par les blessures et autres absences. Si au nombre d’occasions, ce sont les Gembloutois qui mènent, au score c’est 1-0 au repos via Nabil Ghazi. Sur un coup franc donné par Simon Horé, l’offensif nismois se trouve seul face au goal et ouvre la marque pour les Crayats.

À peine de retour des vestiaires, les hommes de Bareck Bendaha font le break grâce à Yaël Yedoh, à la réception d’un excellent centre de Théo Libert. Bossière est dans les cordes mais n’abdique pas. Thomas Maisin réduit l’écart au terme d’une belle phase de jeu. Les hommes de Michaël Noël poussent, touchent plusieurs fois le poteau mais sans faire trembler les filets une deuxième fois. Nismes se qualifie pour le tour suivant.

"Un visage sérieux de mes joueurs, souligne le coach nismois. Il faudra poursuivre en championnat face à Beauraing puis Haversin, contre qui on doit prendre le maximum de points."