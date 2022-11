Invaincues (toutes compétitions confondues) depuis le début de la saison, les Krakennes jemeppoises, en tête de la P1 aux points perdus, ont été éliminées par des Gembloutoises meilleures dans tous les secteurs. Inès De Backer a ouvert la marque (1-0, 16e). Clémence Roland a fixé les chiffres (2-0, 69e). "Nous avons mis le pied sur le ballon et dominé tout le match", se réjouissait le coach local Jan Zirpolo. "Nous avons été médiocres. Un de nos plus mauvais matchs depuis le début de la saison. Je n’ai aucun motif de satisfaction", pestait le mage Christian Jonet.

Bioul 1 – Houyet 1 (t.a.b. 3-1)

Ana Da Silva De Oliveira Fidalgo trouvait la faille à l’approche de la demi-heure (0-1, 26e). Laora Guglielmi égalisait à un quart d’heure du terme (1-1). Les Sang et Or se qualifiaient aux tirs au but. "Nous avons galvaudé beaucoup d’occasions", regrettait néanmoins le coach local Yohan Krier. "C’est vraiment dommage. Je félicite mon groupe, que je retrouve progressivement au complet. Le match le plus important sera celui de dimanche prochain contre Dinant, avec l’objectif d’assurer notre place en P1", précisait le T1 houyetois Cédric Bayet.

Philippeville 2 – Arquet 3

Lisa Botte (1-0) et Alexia Hody (2-1) ont donné par deux fois l’avance aux Étoilées. Mais Quinlan Collignon (2) et Alyson Dubreucq ont permis aux Vedrinoises de passer le tour. "C’est passé tout près. Nous leur avons fait peur", regrettait le coach local Fabrice Schietecatte, privé de quelques titulaires. "Nous avons raté énormément d’occasions", précisait le T1 vedrinois Christophe Jacobs.

Andenne B 2 – Ciney 4

Pas de miracle pour les Andennaises, pensionnaires de P2, qui ont malgré tout donné du fil à retordre à des Cinaciennes qui, après avoir rapidement pris l’avance, ont tué tout suspense dès la reprise. Titiana Hody (1-3, 67e) et Téa Lombet (2-4 sur un superbe coup franc, 90e) se sont partagé les buts locaux, Audrey Mathy (0-1, 3e ; 0-3, 50e) et Lalie Geerts (0-2, 6e ; 1-4, 88e), les buts visiteurs. "Nous n’avons pas à rougir de notre prestation", précisait le T1 local David Monjoie.

Rochefort 0 – Beauraing 8

"Un match bien négocié. Renouer avec la victoire était une priorité. Quinze joueuses, en priorité les plus jeunes, ont participé à ce deuxième tour de coupe. Faire participer toutes les filles est une priorité. Un match sérieux et du temps de jeu pour toutes les participantes", précisait le T1 beaurinois Sébastien Tiffaneau. Coralie Marchal (2e), Imene Ounissi (7e), Léa Petit (35e, 82e), Morgane Martin (52e, 77e) et Yasmina Benabid (60e, 62e) se sont partagé les buts.

Dinant 2 – Jambes 2 (t.a.b. 2-4)

Les Jamboises (P2A) ont créé l’exploit chez les pensionnaires de P1. Alejna Salihi trouvait l’ouverture (0-1). Clémentine Vanderelst renversait la vapeur en fin de première (1-1) et début de seconde période (2-1). Aurélie Obelereo égalisait dans les dernières minutes (2-2). La gardienne jamboise Chloé Lambert effectuait l’arrêt décisif.